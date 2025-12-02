Venezuela arrolló a Perú y sigue invicta en la Liga de Naciones Femenina

La selección de Venezuela conservó su invicto en la Liga de Naciones Femenina, organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), luego de arrollar la noche del lunes 6-0 a Perú en un partido correspondiente a la cuarta fecha.

La Vinotinto, entrenada por el brasileño Ricardo Belli, se impuso en el estadio Metropolitano de Lara, ubicado en Cabudare.

El elenco nacional, que trata de acceder por primera vez a una Copa del Mundo avalada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), totaliza ocho puntos (producto de dos victorias y dos empates) y lidera la tabla, compuesta por nueve oncenas, donde la tropa inca (3) figura séptima. Si el cuadro criollo conserva ese sitial en esta justa (en la que cada conjunto disputará ocho topes) clasificará a la justa universal de 2027 en Brasil.

Al combinado nativo lo persiguen Aregentina (7), Colombia (7), Chile (7), Ecuador (5) y Paraguay (3). Después de la escuadra inca aparecen Uruguay (2) y Bolivia (1).

Goleadoras

Venezuela hizo gala de un ataque colectivo en el tope de balompié internacional porque cinco jugadoras movieron de La Blanquirroja.

Deyna Castellanos abrió la cuenta a los 12 minutos y Gabriela García la aumentó a los 35. Luego, Bárbara Martínez anotó a los 42, para decretar el score 3-0 con el que los seleccionados se fueron al descanso.

En la segunda mitad, la representación de La Pequeña Venecia selló la paliza con goles de Enyerliannys Higuera (48' y 52') y Génesis Fórez (85'). Gracias a su doblete, Figuera se erigió como la más valiosa de la confrontación.

Próxima jornada

Venezuela continuará su labor en este evento en abril de 2026, cuando dispute un par de compromiso en el marco de las jornadas cinco y seis.

El 10 de abril, retará en calidad de visitante a Colombia en una sede que todavía no ha sido definida. Luego, el día 14, recibirá a Argentina en Cabudare.

En otros resultados del martes. Argentina vapuleó 8-0 a Bolivia, Uruguay igualó 0-0 con Ecuador y Chile batió 1-0 a Paraguay.

Valencia / Joseph Ñambre