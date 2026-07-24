Comercios de Barcelona trabajaron con normalidad pese a ser feriado

Este viernes 24 de julio los establecimientos comerciales ubicados en el bulevar 5 de Julio de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, trabajaron con normalidad pese a ser día feriado por la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar.

Durante un recorrido realizado por el equipo de El Tiempo, se pudo conocer que en la mayoría de tiendas tenían previsto cumplir su horario habitual, que termina entre las 6:30 y 7:00 pm. Solo en algunos lugares estaba definido cerrar alrededor de las 3:00 pm, pero, según trabajadores, eso iba a depender del movimiento de clientes.

Vale acotar que, al menos en horas de la mañana, el bulevar lució concurrido. La circulación de personas resaltó sobre todo en el tramo entre el sector La Chica y la Fuente Luminosa, que es donde están ubicados una gran cantidad de expendios de víveres y se encuentran varias paradas de transporte público.

Día normal

Algunos de los empleados consultados indicaron que, como viene siendo costumbre, tenían instrucciones de cumplir la jornada laboral de manera normal, independientemente de que sea día feriado.

“Ya eso poco se ve de que en feriado no se trabaja. Quizás el 25 de diciembre y primero de enero se medio cumple, pero hasta ahí. Y seguro más de uno se molesta, pero al menos yo agradezco tener empleo”, expresó Carlos Medina, quien labora en una tienda de ropa íntima.

Al ser preguntados sobre un posible horario especial, hubo trabajadores que dejaron claro que ese tema ni se tocó con sus jefes, ya que asumen como un día normal las fechas que en teoría son no laborables.

De igual manera algunos vendedores informales aseguraron que para ellos ni siquiera es opcional el hecho de salir o no a trabajar, pues viven del día a día.

Barcelona / Javier A. Guaipo