Venezuela anuncia cierre de embajadas en Noruega y Australia y abre nuevas sedes en África

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia y la apertura de nuevas sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, una decisión que tomó para "fortalecer las alianzas con el sur global" y como parte de una "reasignación estratégica de recursos".

En un comunicado, el Ejecutivo de Nicolás Maduro detalló que las relaciones bilaterales y la atención consular a la comunidad venezolana en Noruega y Australia serán llevadas a cabo a través de "misiones diplomáticas concurrentes, cuyos detalles se anunciarán en los próximos días".

"Venezuela ratifica que estas acciones reflejan su voluntad inquebrantable de defender la soberanía nacional y contribuir activamente a la construcción de un nuevo orden mundial, basado en la justicia, la solidaridad y la inclusión", manifestó el Gobierno chavista.

Nueva alianza

Sobre la alianza con Zimbabue y Burkina Faso, indicó que se "procederá a la apertura" de nuevas embajadas de Venezuela en estos países para reforzar "los lazos históricos con el continente africano" y establecer "misiones diplomáticas residentes en dos naciones hermanas, socios estratégicos en la lucha anticolonial y la resistencia frente a presiones hegemónicas".

"Estas embajadas servirán como plataformas clave para impulsar proyectos de cooperación en agricultura, energía, educación, minería y otras áreas de interés común", precisó.

Tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyo resultado oficial dio la victoria a Maduro, Venezuela rompió relaciones, en un solo día, con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, cuyos gobiernos rechazaron el proclamado triunfo del líder chavista, lo que llevó a la suspensión inmediata de contactos diplomáticos.

Momento

El anuncio del cierre y apertura de sedes diplomáticas se produce en medio del nuevo episodio de tensiones que viven desde agosto Caracas y Washington tras el despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

El Gobierno republicano defiende estas acciones como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de la nación suramericana, mientras que el Ejecutivo de Maduro insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".

Caracas / EFE