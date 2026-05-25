Dynamo Puerto pactó de visitante con Dvo. Miranda en la Liga Futve 2

Dynamo Puerto FC empató 1-1 en su visita al Deportivo Miranda, en duelo correspondiente a la jornada 12 de la temporada 2026 de la Liga Futve 2, que se disputó el domingo 23 de mayo en el estadio Brígido Iriarte de Caracas.

El habilidoso extremo Arian Moreno adelantó a los búfalos apenas al primer minuto del compromiso. Sin embargo, los locales pusieron la igualdad en el marcador al 18', por intermedio de Marco Coronado, y de ahí en adelante no se movió más el electrónico.

Dicho cotejo era una batalla por el primer lugar del Grupo Centro-Oriental de la segunda división del balompié venezolano, que sigue en poder del Deportivo Miranda, cuadro que suma 22 puntos. Dynamo es tercero con 20 unidades, a una del segundo (Monagas SC B) y tres de distancia sobre el cuarto (Aragua FC).

Margen de mejora

El conjunto porteño solo ha podido conseguir un triunfo en sus últimos cinco partidos, lo que contrasta un poco con lo que fueron sus primeros siete duelos, donde obtuvieron cuatro conquistas.

Esto habla de los ajustes que pudieron hacer sus rivales para hacerle frente a este equipo que está plagado de juventud, con piezas puntuales de recorrido.

Precisamente la juventud que hay en el plantel da pie a pensar que Dynamo tiene mucho margen de mejora de cara al cierre de la primera mitad de la temporada y a la segunda vuelta. Vale recordar que la campaña regular consta de 28 encuentros y los búfalos han disputado ya 12.

Uno de los aspectos a corregir, bien sea con refuerzos o potenciando los jugadores disponibles, es el ataque. Los dirigidos por Roger Caraballo registran 14 goles anotados, pero por ejemplo en los últimos cuatro careos solo tienen dos tantos a favor.

La defensa sigue siendo uno de los puntos altos del cuadro que hace vida en la zona norte del estado Anzoátegui (solo en un partido le han hecho más de una diana), pero necesitan combinar eso con una ofensiva eficaz para tener mayor chance de victorias.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo