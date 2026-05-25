Donta Smith reforzará al Acorazado Oriental para las semifinales de la SPB

15 años después el estadounidense nacionalizado venezolano, Donta Smith, volverá a vestir el uniforme de Marinos de Anzoátegui. El alero fue tomado en el draft de refuerzos de cara a las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, realizado la tarde de este lunes 25 de mayo.

"El vampiro", como se le conoce al jugador que se ganó el cariño de la afición anzoatiguense en apenas dos campañas (2011 y 2012), fue la segunda escogencia del Acorazado Oriental, que se medirá a Gaiteros del Zulia en la lucha por un boleto a la final.

Hay que señalar que en el sorteo del orden de elección los navales fueron cuartos y en su primera oportunidad tomaron al dominicano Juan Miguel Suero, proveniente de Spartans de Distrito Capital, que asumirá el lugar de uno de los importados. En la segunda vuelta la directiva anzoatiguense se decantó por Smith, que juega como venezolano.

Regreso

Donta Smith es uno de los jugadores que más recuerdan los fanáticos de Marinos, pese a que solo jugó con ellos en las campañas 2011 y 2012 de la antigua Liga Profesional de Baloncesto (LPB).

En las memorias de muchos sigue fresco aquel triple desde media cancha en el quinto juego de la final de 2010, que impidió que Cocodrilos de Caracas celebrara el título de aquella contienda en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, mejor conocido como "la caldera del diablo".

Números

De acuerdo al estadístico Pedro Marrero, Smith jugó un total de 56 partidos con Marinos entre las dos zafras mencionadas. Dejó promedio de 17 puntos, 6.1 rebotes y 2.9 asistencias.

Vio acción tanto en la final de 2010 como en la de 2011, donde fue el Jugador Más Valioso siendo el guía del Acorazado Oriental hacia el cetro obtenido ante Cocodrilos.

Aporte

Con Smith y Juan Suero el conjunto naval le añade profundidad a un equipo que manejó una rotación corta en los cuartos de final, descargando una alta cantidad de minutos en los titulares (Gregory Vargas, Malik Dimé, K.J. McDaniels, entre otros).

"El vampiro" puede contribuir tanto en la pintura como en la zona externa, mientras que Suero probablemente tome el lugar de Wesley Saunders y se encargue de ser uno de los puntales ofensivos de los orientales.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo