Venezolanos ponen en pausa la agitada vida política del país para celebrar los carnavales

Numerosos venezolanos hicieron una pausa de su agitada cotidianidad y salieron este lunes, como el pasado fin de semana, a playas, parques, plazas y otros espacios públicos para celebrar los carnavales y despejar la mente de la serie de acontecimientos de los últimos meses que han elevado los niveles de incertidumbre en el país.

El histórico Paseo Los Próceres, en Caracas, estaba repleto de personas de todas las edades, en su mayoría familias, y muchas de ellas estaban disfrazadas, sobre todo los niños.

Varios se echaban espuma en la cara con latas que ofrecían por 2,5 dólares los vendedores ambulantes, quienes también vendían otros productos, como confeti. Había también ventas de comida rápida, una tarima para presentaciones artísticas, toldos con espacios para pintar rostros, jugar, dibujar y colorear y colchones inflables de distintos tipos y tamaños, algunos con agua.

Alegría

Los jóvenes Junior Anzola y Abrahan Colina aseguraron a EFE que se estaban divirtiendo y describieron el ambiente como muy alegre.

"Aquí siempre hay que estar alegre porque aquí se encuentra de todo, esta es una dinámica muy bonita, se juega con espuma, se juega con agua, hay niños en las piscinas", expresó Anzola.

Ambos amigos se encontraban en el Paseo Los Próceres, ubicado cerca del principal complejo militar del país, el Fuerte Tiuna, uno de los blancos de los ataques estadounidenses del pasado 3 de enero, cuando fue capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Según medios oficiales, hay una alta afluencia de visitantes en distintas regiones del país, donde el pasado jueves comenzó el despliegue en todo el territorio de un total de 228.028 militares y policías, además de otros funcionarios del Estado, como parte de un plan de seguridad por el Carnaval.

Se trata de un incremento del 19,7 % respecto al operativo de 2025, cuando se movilizaron 190.495 funcionarios, según dijeron entonces las autoridades.

Convicción gubernamental

La mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo dos días después de la captura de Maduro, afirmó este lunes que la alegría de los denominados 'Carnavales por la Paz 2026' se siente "en cada rincón de Venezuela, desde la Gran Caracas y el corazón central, hasta el oriente, los llanos, los Andes y las costas de occidente".

"En cada estado, pueblo y plaza, nuestras calles se llenan de música, color, risas y tradición familiar, reflejando la unión, la hermandad y el espíritu festivo que nos une como pueblo venezolano", agregó en redes sociales.

Entretanto, familiares de presos políticos se mantienen en las afueras de centros de detención a la espera de nuevas excarcelaciones, como parte del proceso de liberaciones anunciado por las autoridades el 8 de enero.

Desde el pasado sábado, un grupo de mujeres familiares de presos políticos permanece encadenado y en huelga de hambre fuera de un comando policial en Caracas para exigir la liberación de sus parientes, y algunas de ellas ya han sufrido problemas de salud.

Caracas / EFE