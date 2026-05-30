Cisneros le da ventaja a Gimnasia de Comodoro en semifinales y se va a Caballito con la escoba en la mano

Apuntalado por el alero venezolano Ányelo Cisneros, Gimnasia de Comodoro tomó ventaja 2-0 en la semifinal de la Liga de Básquetbol de Argentina y podría completar la barrida a domicilio, sobre Ferrocarril Oeste.

El objetivo del quinteto dirigido por el técnico Pablo Favarel (Entrenador del Año) es volver a una final de liga, 20 años después, tras sendos triunfos de 81-77 y 79-74.

Los de Caballito, actuales campeones de la Liga Sudamericana, recuperan al base Emilio Lezcano, tras superar el esguince de tobillo sufrido en las primeras de cambio del primer choque de la serie, luego de chocar con un camarógrafo.

Protagonista

En el primer partido, Cisneros figuró con 10 puntos, siete rebotes, una asistencia y una pelota recuperada; en tanto que en el segundo duelo resaltó con 19 tantos, ocho capturas, un par de entregas y un robo de pelota.

En la otra semifinal, Quimsa, que lidera la serie 2-0 sobre Boca Juniors, también está con la escoba en la mano.

Santiago / León Aguilar