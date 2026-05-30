Anuncian la realización de la Gran Feria en Atención al Transportista en Anzoátegui

La secretaria general de Gobierno y directora estadal del ministerio de Transporte, Katiuska Homsi, anunció que el Ejecutivo regional, en conjunto con el despacho ministerial, llevará a cabo en los próximos días, la Gran Feria en Atención al Transportista en el estado Anzoátegui.

La información la dio a conocer esta semana, desde Barcelona (municipio Simón Bolívar) mediante una publicación realizada en la cuenta oficial de la gobernación en la red social Instagram, tras la celebración de una reunion que concentró a representantes de diversos entes y ministerios que estarán desplegados.

Destacó que la actividad, promovida por el gobierno nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, brindará atención directa e integral a los profesionales del volante, que garantizan la movilidad de los anzoatiguenses.

Se conoció que la jornada contará con la participación de comercios e industrias de autopartes, repuestos e insumos esenciales para los transportistas urbanos.

También ofrecerá operativos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) para la regularización de documentos, ferias del campo soberano, comercialización de línea blanca y marrón y servicios de salud integral.

Barcelona / Elisa Gómez