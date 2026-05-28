Gobierno evalúa uso de plataforma digital para subsidiar el pasaje a estudiantes, personas con discapacidad y la tercera edad

El gobierno nacional evalúa la implementación de un subsidio directo para el pasaje de la tercera edad, personas con discapacidad y estudiantes, con el fin de asumir una carga económica que históricamente ha costeado el sector transporte.

Frank Acosta, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de Transporte del estado Nueva Esparta, detalló desde Porlamar, municipio Mariño, que la iniciativa busca que el Estado absorba este gasto mediante una plataforma digital exclusiva para este fin.

Durante reuniones con el ministerio de Transporte y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se planteó la urgencia de concretar este beneficio, ya que el sector transporte lleva años subsidiando a estos sectores vulnerables.

Análisis

Las autoridades analizan minuciosamente los mecanismos técnicos para evitar que el incentivo sea desviado a otros consumos y garantizar que se destine únicamente al pago de las tarifas de movilización de los usuarios.

Esta propuesta gubernamental surge en paralelo al establecimiento de la tarifa urbana base anclada en 0,25 dólares, la cual se revisará cada 30 días, según la tasa oficial del momento.

El gremio de transportistas insulares manifestó que el subsidio estatal aliviará la presión financiera sobre las líneas de conductores, permitiendo iniciar la recuperación de una flota muy deprimida por la crisis económica.

Asamblea

El sindicato convocó a una asamblea con los representantes de las rutas urbanas y suburbanas para transmitir los detalles de las mesas de trabajo y hacer un llamado a la conciencia en el cobro del pasaje.

Acosta recalcó la importancia de que las alcaldías jueguen su papel en la regulación interna mientras se terminan de definir las escalas de precios para trayectos largos en la región.

La meta de la medida es equilibrar la realidad económica de los transportistas sin desamparar a la población que requiere tarifas preferenciales en su día a día.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero