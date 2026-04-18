Venezolana de Pinturas renueva su identidad visual para honrar 72 años de historia (+Fotos)

En medio de un colorido ambiente desde los espacios del Teatro Municipal de Valencia, la empresa Venezolana de Pinturas (VP) presentó oficialmente su proceso de rebranding, una nueva narrativa que honra más de siete décadas de historia en los hogares del país, mientras abraza una visión moderna, audaz y profundamente conectada con el sentimiento venezolano.

Según una nota de prensa, durante el evento, realizado recientemente con la asistencia de representantes, colaboradores, clientes, proveedores y franquiciados, así como de personalidades de Las cámaras empresariales y gremios regionales y nacionales, se presentó un concierto de la Orquesta Sinfónica de Carabobo, bajo la dirección del Maestro José Carmelo Calabrese, con piezas musicales que resaltan la venezolanidad.

Luego de la revelación de la nueva imagen de esta empresa de 72 años de trayectoria, el CEO de Grupo Químico, Víctor Matute, informó a los medios de comunicación que “estamos trabajando en la nueva imagen, el nuevo logo de la empresa, con la idea de renovar, evolucionar, crecer y estar más presente en el mercado”.

Propuesta

Señaló que la propuesta de valor es reiterar el compromiso con la calidad y el servicio, pues la marca se encuentra dentro de las principales que se comercializan en el país, gracias a la gran receptividad que goza entre los consumidores.

Por su parte, el director del Grupo Químico, Francisco Acevedo, dijo que hace año y medio adquirieron la compañía, razón por la cual vieron necesario que la marca fuera posicionada en el mercado venezolano. Destacó que, dentro de la nueva imagen visual, incorporaron el vinotinto por el significado que tiene, pues, a su juicio, no hay venezolano que no se siente identificado y apasionado por este color y “queríamos sentirnos muy conectados a lo que es Venezuela”, enfatizó.

Marisla Alvarado, gerente de mercadeo de la organización, destacó que la marca aspira estar en más hogares. “La mariposa evolucionó, queremos llegar a un mercado nuevo, un mercado más joven y estamos evolucionando justamente para eso, para lograr no solamente estar en la mente del consumidor, del que nos conoce desde hace siete décadas, sino también en las nuevas generaciones”, acotó.

“Los colores que mantuvimos en el logotipo son los originales, el tricolor: el azul, que representa la confianza en la calidad de nuestros productos; el amarillo que es la energía con la que nosotros todas las mañanas encendemos nuestras plantas para producir cada galón de pintura; el rojo, que es la fuerza, la pasión y, el vinotinto, que une a todos los venezolanos, porque queremos llegar a cada rincón del país”, expresó.

Compromiso con el país

Este rebranding reafirma el compromiso de la empresa con el desarrollo del país, demostrando que, incluso tras siete décadas de éxito, la capacidad de renovación es el legado más valioso que pueden ofrecer a Venezuela.

Sobre Venezolana de Pinturas (VP)

Con 72 años de trayectoria, VP es la empresa líder en la fabricación y comercialización de pinturas y recubrimientos en Venezuela, con sede en Valencia, donde se ha consolidado como un referente de calidad y tradición, acompañando el crecimiento de la infraestructura y los hogares venezolanos con soluciones innovadoras y un profundo sentido de identidad nacional, generando empleo a 200 trabajadores directos.

Su capacidad de producción es de alrededor 12 millones de galones al año, es decir, 1 millón de al mes. Actualmente, VP cuenta con 37 franquicias distribuidas en toda la geografía nacional, a través de las cuales brinda más de 100 colores, unos ya listos y otros para preparar según las preferencias del cliente. Entre las principales líneas, se encuentran Ken (clase A); Dominó (clase B), y Colonial (clase C), esta última en el segmento más económico.

Valencia / Redacción Web