Vecinos y conductores claman por culminación de trabajos en la avenida Municipal de Puerto La Cruz

Los trabajos de reparación de una tubería matriz de 24 pulgadas en la avenida Municipal de Puerto La Cruz, a la altura de la calle Sucre, han causado malestar en vecinos de zonas aledañas y conductores que transitan con frecuencia por el lugar.

¿La razón?: La ciudadanía desconoce cuándo culminará la obra y, desde el lunes 21, está suspendido el servicio de agua en las viviendas cercanas al sitio.

Además, producto de las maniobras en el espacio afectado, el flujo vehicular se ha visto levemente afectado, principalmente, desde las inmediaciones de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) hasta el cruce con la calle Buenos Aires.

En ese tramo, la mañana de este miércoles 23 de septiembre se observó una cola de vehículos que avanzaba "poco a poco" y las cornetas de más de uno se hicieron presentes durante el trayecto. No obstante, en algunos puntos de la avenida Municipal había fiscales dirigiendo el tránsito.

A pesar de que la alcaldía del municipio Sotillo informó, a través de la red social Instagram, que intensificaron las labores en conjunto con la Hidrológica Venezolana (Hidroven), aún no han precisado qué día concluirán los trabajos y reactivarán el suministro de agua.

Transportistas han tenido que modificar levemente sus rutas por la obra / Foto: Jesús Bermúdez

Habla la gente

"Yo he estado comprando botellones porque no tengo agua. Ya por lo menos hoy vi que trajeron los tubos, así que espero que solventen pronto", comentó en horas de la mañana de este miércoles Edgardo Cedeño, un jubilado que reside en el sector El Pensil.

Mientras tanto, el ama de casa Ana Díaz afirmó que en su casa ya se encuentran en "modo ahorro" porque se les está acabando la reserva de agua que tienen en el tanque.

"Sólo espero que terminen hoy esos trabajos", agregó.

Mientras que en la publicación del ayuntamiento porteño en Instagram, varios usuarios mostraron su molestia, debido a que no les avisaron que interrumpirían el suministro del recurso natural.

"¿Cuales previsiones? Suspendieron el servicio de agua, ustedes sabian que debian realizar esa reparación y no avisaron con tiempo para tomar previsiones", "Para cuando el agua. No avisaron para tomar medidas. Q irresponsabilidad" y "¿Y como se toman previsiones si no avisan? Me imagino q ya con 48 horas sin agua debería de estar lista la reparación" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de hoy de la alcaldía.

Medidas

En el caso de los conductores, unos han optado por seguir hacia sus destinos pese a la cola que se forma entre los cruces con las calles Concordia y Buenos Aires, mientras que otros, como los transportistas que laboran hacia Tronconal, han preferido bajar por la Concordia, avanzar por La Providencia e incorporarse a la calle Sucre para llegar al centro de Puerto La Cruz.

"¡Qué terminen eso ya!", exclamó un señor que conducía un autobús este miércoles por la conocida avenida.

Por lo pronto, a través de sus cuentas en las redes sociales, la alcaldía exhortó a la ciudadanía a "tomar las previsiones necesarias, utilizando vías alternas mientras se desarrollan los trabajos pertinentes. Esta intervención forma parte de las acciones prioritarias de la gestión del alcalde Jesús Marcano orientadas a optimizar el suministro de agua potable y garantizar el bienestar de las familias portocruzanas".

Este miércoles se formó una pequeña cola de vehículos producto de los trabajos / Foto: Jesús Bermúdez

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez