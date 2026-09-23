Servicio de rayos X del Santos Dominicci atenderá entre 30 y 50 pacientes diariamente

La gobernadora de Sucre, Jhoanna Carrillo; y el alcalde de Carúpano, Julio Rodríguez, entregaron este martes el servicio de rayos x del hospital Santos Aníbal Dominicci (SAD), totalmente rehabilitado y con una máquina digital nueva, que prestará servicio a entre 30 y 50 pacientes diarios, que así lo requieran.

Adicionalmente, entregaron nueve butacas para los pacientes del Servicio de Diálisis que funciona en el centro asistencial y que está adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y una cocina equipada para el área de pediatría.

Las acciones se llevaron a cabo durante una jornada para verificar los avances en materia de mejoras y dotación del SAD con aires acondicionados, equipos y computadoras para la digitalización del almacén.

Durante el recorrido, la mandataria estadal reconoció que hay dificultades, sobre todo en el área de dotación de medicamentos e insumos, para lo cual la digitalización del almacén servirá para precisar qué hay y qué no, para evitar que los pacientes y sus familiares salgan del recinto a adquirir lo que está en existencia.

Traumas

Aprovechó para pedir conciencia a los motorizados, debido al incremento de casos de traumatología, que son costosos y requieren insumos difíciles de conseguir. “El área de traumatología es una de las áreas más complejas para nosotros, sobre todo porque son insumos de osteosíntesis que son complejos de tener, son muy caros y a veces los familiares no tienen para pagar y lo que nos llega siempre va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque son muchos casos que tenemos que operar en materia de traumatología”.

Ratificó que para el mes de octubre están pautadas las operaciones de cataratas en Cumaná y Carúpano, para lo cual ya adquirieron dos equipos que eran indispensables, un ecosonograma ocular y espectrómetro, que permitirán realizar estudios costosos de manera gratuita, desde la fase 1 hasta el postoperatorio.

Las nuevas adquisiciones facilitarán programar operaciones de pterigio y cataratas de forma electiva, sin esperar por jornadas.

Sucre / Yumelys Díaz