Feria de San Miguel combinará cultura, religión, deporte, tradición y entretenimiento

Río Caribe, en el estado Sucre, celebra desde este 24 de septiembre, la edición 60 de su feria en honor a San Miguel Arcángel, tradición arraigada en la población local y que este año contará con un programa que combina religión, cultura, deporte, entretenimiento y sentido de pertenencia.

El alcalde de la jurisdicción, José Guerra, ofreció una rueda de prensa para dar detalles del evento y lo hizo desde el emblemático monumento Cristo Rey, donde anunció que desde este jueves 24 abrirán la exposición “San Miguel en la mirada. Arte, imagen y devoción”, compuesta por imágenes del patrono que atesoran artistas y personas de a pie.

Resaltó que se diseñó una programación que realza el valor patrimonial, la herencia cultural, el carácter religioso y festivo de la celebración en honor al santo. “Hemos venido a lo alto del monumento Cristo Rey para ratificar, en principio, que estamos totalmente preparados para la celebración de la Feria de San Miguel Arcángel en su 60 edición, son 60 años, no es poca cosa, por tanto no puede pasar por debajo de la mesa”.

Lo cultural seguirá con la Inauguración de una exposición de pintura titulada “Ruta histórica patrimonial” con la guía de niños cronistas y el conversatorio “Relatos de fe”, para compartir anécdotas y milagros del santo patrono.

También los emprendedores tendrán su espacio con la “Expo Río 2026” para resaltar el dinamismo de Río Caribe en esta área. La actividad se llevará a cabo frente al liceo Aristóbulo Istúriz en la calle Zea.

Calle

Los espectáculos de calle arrancarán el sábado 26, con una mega retreta, con más de 100 personas bailando con la orquesta típica Juan Bautista Arismendi, para lo cual se rescató y remasterizó el pasodoble emblemático de la Feria de Río Caribe. El evento se realizará en la plazoleta del Liceo Grisanti, lugar tradicional de las ferias.

El programa del día 26 incluye un homenaje a Jesús Noriega, ganador de un premio internacional de belleza LGTB y cerrará con un espectáculo musical gratuito con la banda Shamán y su cantante César “sheshin” Velásquez y la presentación de “Chendo feet”, con un tributo a varios artistas y géneros musicales.

En materia deportiva se realizará la Caminata 5K para destacar el Día Mundial del Turismo, el domingo 27; y el clásico ciclístico en las calles principales del pueblo, recuperando una tradición, para finalizar en la tarde con la gran regata en bahía de Caracoles, con participantes de varios estados. Destacó Guerra el dispositivo de seguridad consolidado para la afluencia de público.

El domingo cerrará con una Noche de vallenato y bachata con Los Parceros, Pauli Villa y Carlos Raúl, con un tributo a Romeo Santos.

La feria cerrará el lunes 29 con la misa central que será oficiada por el obispo Jaime Villarroel y que se espera congregue a un número significativo de feligreses.

Durante los eventos religiosos se llevará a cabo una oración colectiva por las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio.

En la noche se realizará un “Canto a San Miguel Arcángel” y el programa seguirá con la presentación de Justin NR con diversos géneros musicales y cerrará con un galerón oriental y la presentación del DJ Fleming.

Guerra anunció que este año harán un cierre pirotécnico desde la platabanda del liceo Carlos Francisco Grisanti, para despedir la festividad de San Miguel y decir, “Río Caribe vive, Río Caribe está activo, Río Caribe vibra en la esencia cultural, patrimonial y festiva del calendario del estado Sucre”.

Sucre / Yumelys Díaz