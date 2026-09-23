PSUV realizará movilizaciones en 205 puntos de Anzoátegui este 3 de octubre

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) realizará movilizaciones en los 205 circuitos comunales del estado Anzoátegui el próximo sábado 3 de octubre.

La información fue suministrada por el gobernador y enlace nacional de la tolda roja, Luis Marcano, quien señaló, además, que prevén que unas 100 mil personas afectas al chavismo se sumen a la jornada de calle.

"El partido se ha movilizado y ha estado en casa a casa en las comunidades, en los territorios, invitando a las vecinas y vecinos a participar en la consulta popular nacional del 18 de octubre, pero adicional a esto, también convocando al ejercicio de movilización que se realizará el 3 de octubre en cada circuito comunal, donde estamos estimando movilizar 100 mil compatriotas en los 21 municipios del estado Anzoátegui", precisó.

Según lo explicado por el mandatario estadal, las 205 movilizaciones se llevarán a cabo en simultáneo en los 21 municipios de la entidad.

Cabe recordar que en las consultas populares organizadas por el partido de gobierno, los vecinos eligen cuáles son los proyectos y obras que desean que se ejecuten en sus comunidades.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez