Vecinos solicitan reparación de alcantarilla en la urbanización Chuparín (+Fotos)

Intransitable. Así se encuentra la alcantarilla que conecta la calle Valdez con el final de la calle 15 de la Urbanización Chuparín, en Puerto La Cruz.

De las cuatro tapas que tiene el conducto, sólo una se encuentra en su posición habitual en la vía, mientras que las otras están levantadas y rotas.

A esto hay que añadirle que en la zona mencionada abunda la maleza y existe un bote de aguas servidas, lo cual empeora la situación.

Preocupación

Residentes consultados mostraron su preocupación y solicitaron a las autoridades locales que reparen la alcantarilla a la brevedad posible.

"Este es el único paso hacia la escuela y la avenida principal de la urbanización, por eso es muy importante que la reparen. Ya los carros no pueden pasar por allí y pronto no podrán pasar ni los peatones, porque eso está horrible", comentó el vecino Ramón Flores.

Peligro

Un mecánico que labora en la zona, quien se identificó como José Morales, contó que el año pasado un camión quedó atrapado en la alcantarilla, cuando intentó transitar por allí.

"Eso es un peligro y siempre ha estado lleno de agua porque dicen que por allí pasa un manantial por debajo. Esperemos que la alcaldía solucione esto pronto", acotó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez