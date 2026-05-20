Reportan que en la zona rural de Mc Gregor pasan meses sin recibir agua

Habitantes del municipio Mc Gregor, en la zona centro del estado Anzoátegui, reportan que la situación por la falta de agua es crítica, principalmente en el área rural de esa jurisdicción.

"Quienes viven en comunidades como El Toco, Majomito, Barro Blanco y La Paulinera pasan meses sin recibir agua. La gente se desespera por tanta necesidad sin que las autoridades municipales les den una solución", comentó un residente, quien prefirió omitir su nombre.

Según dijo, las peticiones de los vecinos no son escuchadas por el gobierno local y las fallas en el suministro del líquido también afectan a los vecinos de El Chaparro, capital del municipio.

"Aquí no hay respuesta para nadie. Tanto en la zona rural como en El Chaparro somos ignorados por la gestión municipal", expresó.

Otras quejas

Los pobladores también aseveraron que se ven obligados a usar vehículos particulares para botar los desechos sólidos ante la intermitencia del servicio de aseo urbano.

"Los que tienen carro van y botan la basura, los que no tienen la queman porque no pueden quedarse con eso en los patios", agregó.

Asimismo, los vecinos se quejaron por el mal estado de las vías de acceso al municipio Mc Gregor y exhortaron al gobierno estadal a acometer la reparación de los tramos más transitados.

El Chaparro / Danela Luces