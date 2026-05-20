Sector comercio de El Tigre reporta pérdidas millonarias por apagones

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de El Tigre, Ramón Quiñones, denunció que el racionamiento eléctrico ha generado pérdidas millonarias en la economía local.

En una reciente declaración, ofrecida al programa Éxitos por Unión Radio, Quiñones detalló que los comerciantes de esa ciudad, capital del municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, actualmente enfrentan daños graves en mercancía perecedera, máquinas y equipos tecnológicos esenciales para el trabajo diario.

Cuestionó que la situación ocurre aun cuando el plan de administración de carga, aplicado por el Ejecutivo nacional, ya venció su plazo de 45 días.

Cortes dobles y sin previo aviso

El representante gremial mencionó que las interrupciones del servicio eléctrico se producen todos los días e incluso hasta dos veces en una misma jornada, con una duración de cuatro y hasta seis horas contínuas, sin previo aviso.

Agregó que la situación impide que los trabajadores del sector comercial puedan organizarse para completar debidamente sus jornadas laborales.

En nombre de los comerciantes, Quiñones reiteró el llamado a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y a la alcaldía del municipio Simón Rodríguez para la pronta publicación de un real cronograma de cortes.

"El sector comercial y la comunidad necesitan previsión para poder mitigar esta grave crisis y proteger el aparato productivo de esta ciudad", afirmó.

El Tigre / Damary Díaz