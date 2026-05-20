Tercera edición de la Publi Expo de la Uptp mostró potencialidades de estudiantes y empresas

Estudiantes y docentes de Mercadeo de la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera, en Carúpano, estado Sucre, combinaron esfuerzos este miércoles 20 de mayo, para materializar la tercera edición de la Publi Expo que se realiza en la casa de estudios.

La intención del evento es promover la práctica de procesos publicitarios, por parte de los cursantes de la carrera, que este 20 celebró el día del publicista.

La docente y coordinadora de la feria publicitaria, Angélica López, de la materia Estrategia y Desarrollo Creativo, explicó que la iniciativa parte de la asignatura, como una oportunidad para que los 47 cursantes, llevaran a la práctica lo aprendido.

La expo congregó a unos 25 puestos, con muestras de trabajos, exhibición de productos de emprendedores de distintas ramas y empresas de la localidad, además de recibir el apoyo de otras compañías para la realización del evento.

Interacción

López agregó que la interacción con el sector privado abre la posibilidad para que los cursantes de publicidad y mercadeo, puedan realizar sus prácticas profesionales en las empresas y que se vean las potencialidades de los jóvenes, a los cuales considera preparados para asumir tareas.

Por su parte, la docente Roanmy Bello, coordinadora de Formación y Planificación del Centro de Investigación de Mercadeo, destacó que la publi expo es una vitrina creativa para los estudiantes.

Paralelamente, con motivo de la semana del mercadólogo, Bello destacó la realización de charlas y talleres en áreas como la inteligencia artificial y su relación con la publicidad, el uso de las redes sociales y otros temas que se relacionan con el cambio de paradigma comunicativo.

Esfuerzo

Reinni Aguiar, estudiante organizador de la feria, destacó que su importancia reside en la posibilidad de que los cursantes de la carrera pudieron mostrar su talento en todas las áreas.

Juan Manuel Rodríguez, representante de Chocolates Montagne, una de las marcas en exhibición, destacó la posibilidad de mostrar los diferentes productos de la marca, totalmente orgánica y producida con chocolate pariano en el municipio Benítez.

Rodríguez señaló que en la empresa, que actualmente se comercializa en comercios locales, están abiertos a recibir a estudiantes para prácticas profesionales y de hecho han recibido a varios para esta tarea.

Sucre / Yumelys Díaz