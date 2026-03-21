Vecinos solicitan mejoras en la plazoleta de los bomberos de Puerto La Cruz

Habitantes de los sectores El Frío y Sierra Maestra, en Puerto La Cruz, solicitan a las autoridades locales que mejore las condiciones de la plazoleta de los bomberos.

Y es que sólo basta con hacer un breve recorrido por el icónico lugar para apreciar las condiciones del mismo: falta de pintura, acumulación de desperdicios, heces y ramas secas, y mal estado de las áreas verdes.

Esto sin contar que la estatua del bombero también tiene algunos desperfectos en varias zonas y su color luce un poco desgastado.

"A esas matas ya nadie les echa agua. Antes venía un camión cisterna y regaba las matas, pero desde el año pasado no lo vemos por aquí. Esa plaza está descuidada, la alcaldía tiene tiempo que no le mete la mano. Yo recuerdo que cuando hicieron esa plaza había mata de cambur y de mangos, eso parecía un conuco, ya todo está seco", comentó la señora Elena Mata, quien se dedica al comercio informal.

Desolado

Las malas condiciones de la plaza es lo que, según el agricultor José Velásquez, mantiene alejada a la gente de la plazoleta.

"Antes si llegaba bastante gente a pasar un rato allí, traían a sus niños y sus mascotas, pero ahora no, porque no hay sombra ni han existido asientos nunca. El último cariñito que recibió esa plaza fue de parte de los bomberos que el año pasado pintaron los bordes y varias zonas", acotó.

Para ambos moradores, la alcaldía del municipio Sotillo deberían hacer énfasis en el rescate de ésta y todas las plazas de la jurisdicción.

"Lo peor es que la gente de la alcaldía siempre pasa por aquí, pero no hace nada por la plaza, ellos deberían encargarse de rescatar este espacio. Además, le hacemos un llamado para que restaure la cerca de la cancha de El Frío, la cual se ha venido deteriorando en los últimos meses. Pareciera que no pegaron bien la cerca, eso debería tener una malla más fuerte", expresaron.

Otro vecino, que prefirió omitir su identidad por temor, aseguró que la cerca de la cancha antes mencionada fue violentada por residentes de la zona.

"Apenas la inauguraron, empezaron a picar las barandas. Hay que tener consciencia", apuntó mientras pasaba por los alrededores de la cancha deportiva.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez