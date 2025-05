Vecinos reportan nueva avería que afecta el suministro de agua en Santa Rosa

Poco tiempo duró la tranquilidad de los habitantes del sector Santa Rosa, en el municipio Freites, por la falta de agua en la población, pues cuando creían que estaban resueltas las fallas en el suministro del líquido surgió una nueva avería que los afecta y que obliga a muchas familias a abastecerse a través de unidades cisternas.

Y es que según testimonios de vecinos, quienes prefirieron omitir sus nombres, desde el pasado lunes se interrumpió el suministro diario y se puso en marcha un cronograma que establece que el servicio llegará cada siete días de manera sectorizada en los diferentes puntos del pueblo.

"Primero se echó a perder una de las la bombas, la de mayor capacidad, y ese problema duró más de cuatro meses. Hace poco instalaron una nueva y le hicieron mantenimiento al pozo y todo se había normalizado, pero ahora se quemó un transformador y tienen que poner otro para poder enviar agua a todos los sectores. Mientras solucionan eso no recibiremos líquido sino una vez a la semana y tenemos que comprarla", relató un vecino.

Los pobladores indicaron que en muchos hogares la situación económica es precaria y no disponen de recursos para comprar agua a los camiones cisternas. "Hasta hace poco estaban vendiendo cada tambor en 70 bolívares; no sé si se mantiene ese precio, pero para mí y para muchas amas de casa eso es bastante y no todos tenemos plata suficiente para cubrir ese gasto", comentó una residente del sector Valle Verde.

La comunidad pidió a la alcaldesa de Freites, Dalinda Materán, que tome las acciones necesarias para restablecer el suministro de agua lo más pronto posible.

Infructuoso

El Tiempo intentó confirmar la versión que manejan los vecinos sobre la avería del transformador consultando al director de servicios públicos de la alcaldía, Frank Santamaría, pero no fue posible obtener información oficial sobre el tema.

Santa Rosa / Danela Luces