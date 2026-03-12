Vecinos exigen culminación de obra en el sector La Caraqueña 

Habitantes del sector La Caraqueña, en el municipio Sotillo, denunciaron que trabajadores de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) sustituyeron, hace dos meses, una válvula del sistema de distribución de agua potable en la calle España, cruce con San José, pero no taparon la zona intervenida de la vía.

Temen que algún vehículo caiga en el hueco, pues éste abarca gran parte de la carretera.

Es por ello que exigen la culminación de la obra a la brevedad posible.

"No es justo que eso ya tenga dos meses y haya quedado así. Ese hueco lo han abierto tres veces y siempre dejan eso a medias por un tiempo. Lo más lamentable es que cuando pasa tiempo sin que tapen la vía, el lugar se convierte en vertedero, la gente empieza a traer escombros y basura, y la deja allí. Además, cuando llueve esto se convierte en un río", expresó el ama de casa Maritza Jiménez, quien reside en la calle San José, a pocos metros de la zona intervenida.

José Alcalá, un vendedor de pescado que vive frente al hueco donde sustituyeron la válvula, manifestó que cuando los trabajadores de Hidrocaribe culminaron la labor, no les dieron detalles sobre quién rehabilitaría la vía afectada ni cuándo se cumpliría con ese proceso.

"Ese día que vinieron a reparar suspendieron el servicio de agua, sustituyeron la válvula y listo. Al día siguiente vinieron, chequearon, amontonaron la tierra alrededor del hueco y dejaron eso así. Eso es muy peligroso porque está en plena esquina de una vía transitada. Hace unos días un motorizado casi cae allí, creo que el tipo no era de aquí y no sabía que estaba ese hueco en la calle", relató.

Otro morador, quien prefirió no identificarse por temor a represalias, opinó que las autoridades "están esperando que alguien caiga allí para hacer algo".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez