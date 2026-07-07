Vecinos desmalezaron área de cloaca colapsada en Santa Ana

Vecinos del sector Cemovisú de Santa Ana, población ubicada en la zona centro del estado Anzoátegui, tomaron la iniciativa de desmalezar el área que rodea a una cloaca colapsada desde hace al menos 12 años.

El desbordamiento de aguas servidas en la calle Monagas que causa olores fétidos que se perciben con intensidad en ese punto de la localidad ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por los afectados, pero hasta ahora el problema no ha sido abordado por las autoridades locales.

Para evitar que las aguas negras continuaran estancándose por la cantidad de maleza que crece alrededor, los residentes Gustavo Sánchez y Nelson Núñez decidieron limpiar la zona para despejarla, aunque la cloaca sigue desbordada, pues se requieren labores de achique que deben ser realizadas por el gobierno municipal.

Cabe destacar que la comunidad de Santa Ana ha reportado que la mayoría de los sectores del pueblo están afectados por el colapso de cloacas y por ello los vecinos hacen un llamado urgente al alcalde Freddy Fernández para que gestione un operativo de mantenimiento y saneamiento a la red de aguas residuales.

Sin agua

Los residentes de Cemovisú también denunciaron que llevan tres meses sin recibir ni una gota de agua por tuberías y se ven obligados a abastecerse a través de camiones cisternas.

"Cada tambor de agua cuesta 800 bolívares. Es un gasto fuerte y muchas personas no tienen plata para comprar agua semanalmente. Es una situación difícil", dijo un vecino, quien prefirió omitir su nombre.

Santa Ana / Danela Luces