Vecinos del barrio Ezequiel Zamora de Cumaná reportaron apagón eléctrico de 12 horas

Vecinos del sector Ezequiel Zamora de Cumaná, en el estado Sucre, denunciaron que estuvieron 24 horas sin electricidad. La falla comenzó en la noche del domingo y pasadas las 10:00 de la mañana del lunes seguían sin recibir asistencia por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Ana Rodríguez, una de las afectadas, señaló que llevaban sin luz desde las 11:00 de la noche del domingo y luego de reportar a Corpoelec y a la líder comunitaria, seguían sin recibir respuestas por parte de los entes competentes.

“Queremos que nos vengan a solventar el problema porque son demasiadas horas sin servicio y las neveras ya están descongeladas”.

Otra vecina, Arminda Rivero, dijo que estaban haciendo presión, ante lo que consideraban una burla por parte de las autoridades. “Esperamos respuestas a la brevedad posible”.

Los residentes de sector del municipio Sucre dijeron que la única forma para llamar la atención fue cerrar la avenida Andrés Eloy Blanco.

Solución

Según el portal digital cumanés, SM Noticias, tras casi 24 horas sin electricidad, lograron reponer parte de la electricidad y quedaron unas 20 casas sin el servicio, por lo que los vecinos volvieron a salir a la vía pública para reclamar, a fin de que les repusieran la energía.

Sucre / Corresponsalía