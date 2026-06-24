PC Bermúdez dictó taller de formación de brigadas de emergencia en el eje Brisas del Carmen

Personal de Protección Civil (PC) estadal en el municipio Bermúdez del estado Sucre, dictó un taller de formación de brigadistas de emergencia, en la sede de la Unidad Educativa Eulalia Buroz de Brisas del Carmen.

La actividad incluyó la participación de estudiantes de las escuelas Martín Tovar y Tovar, Juan Lovera y Luis Daniel Beauperthuy, todas ubicadas en el mismo eje territorial.

Según la información del organismo de defensa ciudadana, el taller estuvo dirigido al fortalecimiento operativo de las brigadas escolares.

Los brigadistas realizaron simulaciones en tiempo real sobre técnicas de soporte básico de vida, primeros auxilios, rescate y maniobras que ayudan a salvar vidas, con una formación en materia preventiva.

Las acciones se vienen realizando en coordinación con el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa de Bermúdez.

La directora de la escuela Eulalia Buroz, Mariela Díaz, agradeció la acción, al brindar a los niños herramientas que les permiten estar protegidos.

Sucre / Yumelys Díaz