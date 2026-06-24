Comerciantes porteños laboraron de forma habitual en día feriado

Como se ha hecho costumbre en los últimos días feriados, comerciantes del centro de Puerto La Cruz laboraron con total normalidad este miércoles 24 de junio, fecha en la que se conmemora la Batalla de Carabobo.

Tras recorrer calles de alta actividad comercial como la Sucre, Juncal, Libertad y Buenos Aires, se pudo constatar que el día transcurrió de forma habitual.

Esto también fue evidente en zonas como las avenidas Municipal, 5 de Julio y el popular paseo Miranda.

Incluso, pasadas la 1:30 de la tarde, estaban abiertos los locales y tiendas del centro de Puerto La Cruz.

"Y vamos a trabajar normal, no nos han dicho nada de trabajar medio tiempo", comentó la vendedora de una tienda ubicada en la calle Sucre, mientras esperaba que ingresarán clientes al lugar.

Se conoció que durante las primeras horas de la mañana, como cayó una llovizna por un breve momento, el movimiento de personas fue bastante bajo, no obstante, a medida que avanzó el día aumentó el flujo de transeúntes.

Opiniones

El encargado de una zapatería, quien se identificó como Juan Rojas, explicó que "desde hace mucho tiempo" la mayoría de los comerciantes no deja de trabajar durante un feriado, debido a que prefieren aprovechar cada día para generar ganancias.

"Además, en los feriados salen algunas personas que no pueden en la semana por sus trabajos y entonces se ve más movimiento", añadió.

Tal es el caso de Oriana Martínez, quien esté miércoles acudió al centro para comprarle unos zapatos a su hija, aprovechando que tuvo el día libre en su trabajo.

"Desde hace rato estaba buscando el tiempo para comprarle unos zapatos que le hacían falta para el colegio y hoy pudimos hacerlo. Algunos aprovechan para descansar y otros hacen diligencias pendientes", dijo.

En el recorrido efectuado por el centro porteño se observó que el transporte público también laboró de forma habitual.

En las paradas había tanto autobuses como carros por puesto.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez