Estudiantes del liceo Vicente Salias realizaron cierre de proyectos comunitarios del año escolar

Estudiantes de 5to año de Educación Media General de la Unidad Educativa Colegio Vicente Salias, de Guayacán de las Flores, en el municipio Bermúdez del estado Sucre, realizaron con éxito el cierre de proyectos comunitarios, correspondientes al año escolar 2025-2026.

Arcinoe Rojas, coordinadora del departamento de Bienestar Estudiantil de la institución y la subdirectora académica, Inés Bellorín, detallaron que los trabajos contaron con la asesoría de los profesores guías Maribel Rodríguez, Franyelis Rodríguez y Agustín España.

Explicó que se desarrollaron temas enfocados en el bienestar de la comunidad estudiantil, institucional y vecinal, logrando así cumplir con los objetivos planificados.

Utilidad

Entre los trabajos ejecutados por los jóvenes, se encuentran la construcción de un contenedor de desechos sólidos para la institución; la construcción y donación de mobiliario para el aula taller y la instalación de un horno eléctrico y bandejas para la materia Grupo de Interés.

Se trata de la primera tanda de trabajos. La segunda tendrá lugar este jueves con la presentación de los proyectos académicos en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera de Carúpano.

Sucre / Yumelys Díaz