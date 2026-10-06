Vecinos de Santa Ana ruegan a Dios que llueva para almacenar agua en tambores

Habitantes del municipio Santa Ana, en la zona centro del estado Anzoátegui, ruegan a Dios para que llueva y le agradecen cada vez que cae un torrencial aguacero porque así pueden almacenar agua en tambores y paliar la severa crisis que los mantiene sin servicio servicio a través de tuberías.

Así lo reportaron vecinos de diferentes zonas de la población, quienes aseveraron que hace casi tres meses que no reciben ni una gota de agua en sus residencias mientras el precio por cada tambor sigue en alza.

"Gracias a Dios hace cinco días llovió duro y llené todos los tambores.Ya estaba pensando cómo iba a hacer para solucionar porque el alcalde Freddy Fernández es ciego, sordo y mudo ante este problema que nos afecta a todos", dijo Maritza López, quien reside en el área rural del municipio.

Realidad

La realidad no es distinta para las familias que viven en el centro de la población, pues refieren que hace más de ocho semanas no les llega el agua y se ven obligados a abastecerse a través de camiones cisternas que venden el tambor hasta en 1.300 bolívares.

"En Casco Central Norte no llega agua desde hace más de dos meses y estoy comprando el tambor en 1.300 bolívares. Ese es un gasto semanal fijo que tenemos aquí en la casa porque no podemos vivir sin agua. Cuando llueve todo el pueblo se alegra porque pueden agarrar agua y solucionar sin tener que gastar tanta plata comprando", expresó Carlos Martínez.

La comunidad de Santa Ana afirma que desde hace muchos años la localidad ha tenido fallas en el servicio, pero desconocen cuál es la causa de la crítica situación que los está afectando actualmente.

"Según dicen en el pueblo que hay un problema en la estación de rebombeo, pero en la alcaldía nadie ha informado con claridad qué es lo que está pasando", dijo Martínez.

Santa Ana / Danela Luces