martes
, 06 de octubre de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Se registró un incendio en la Refinería Cardón, ubicada en Falcón

octubre 6, 2026
El incendio se registró en la Refinería Cardón de Falcón / Foto: Cortesía

Este martes se registró un incendio en la Refinería Cardón, ubicada en el estado Falcón.

El incidente, de acuerdo con medios nacionales, ocurrió a las 3:25 pm y la zona tuvo que ser evacuada. No se reportaron heridos ni víctimas mortales.

El incidente, y según el periodista Gerardo Morón, generó que funcionarios tanto del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos como Bomberos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se movilizarán al lugar para tratar de sofocar las llamas.Hasta ahora, no se han determinado las causas del siniestro.

Puerto La Cruz / Redacción Web

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