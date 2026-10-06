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, 06 de octubre de 2026
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Vecinos de Guaca cerraron la vía nacional para pedir que cesen los cortes de agua

octubre 6, 2026
Los vecinos se quejaron de la falta de agua y de la mala calidad del líquido que está llegando por tubería / Foto: Cortesía

Vecinos de Guaca, en la zona oeste del municipio Bermúdez del estado Sucre, cerraron la vía nacional Carúpano-Cumaná, para rechazar los progresivos cortes en el servicio de agua.

La protesta, que inició cerca de las 11:00 de la mañana, congregó a un grupo significativo de pobladores, quienes exigían a la Hidrológica de Venezolana (Hidroven), explicaciones sobre el aumento de la frecuencia y la extensión de los cortes de agua, situación que era inusual en esa población pesquera.

Yajaira Villarroel, vecina de Guaca y una de las afectadas, responsabilizó al alcalde de la situación y precisó que llevan cuatro meses con un racionamiento que se extiende entre viernes y martes cada semana.

Reclamo

Reclamó que este martes llevaban cinco días sin agua y según la información que manejaban, el corte se extenderá hasta el viernes.

Se quejó además, de que el agua que recibieron la semana pasada llegó sucia y preguntó para dónde va el abastecimiento que dejan de recibir.

Pidió explicaciones a los líderes vecinales y a las autoridades porque no tienen reserva en sus viviendas. "Son muchos días sin el servicio", dijo.

Sucia

Señaló que debido a la falta de líquido las instituciones no pueden trabajar y solicitó que les manden agua con los camiones cisterna.

Carmen Guevara, otra manifestante, se sumó a la queja sobre el mal estado del agua, que en su opinión, no sirve ni para los quehaceres domésticos.
"No tenemos agua en nuestras casas Yo le pido al señor alcalde o a las autoridades competentes que tengan que ver con este problema tan grande que se apiaden de nosotros. Estamos sufriendo desde hace cuatro meses en Guaca, que vengan y nos expliquen".

La vecina reclamó saber cuál es la causa de los cortes y amenazó con seguir trancando la vía para que no continúen las interrupciones en el servicio.
A las 2:00 de la tarde de este martes se mantenía el cierre de la troncal 9, mientras los manifestantes reclamaban la presencia de las autoridades.

Sucre / Yumelys Díaz

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