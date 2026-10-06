Vecinos de Guaca cerraron la vía nacional para pedir que cesen los cortes de agua

Vecinos de Guaca, en la zona oeste del municipio Bermúdez del estado Sucre, cerraron la vía nacional Carúpano-Cumaná, para rechazar los progresivos cortes en el servicio de agua.

La protesta, que inició cerca de las 11:00 de la mañana, congregó a un grupo significativo de pobladores, quienes exigían a la Hidrológica de Venezolana (Hidroven), explicaciones sobre el aumento de la frecuencia y la extensión de los cortes de agua, situación que era inusual en esa población pesquera.

Yajaira Villarroel, vecina de Guaca y una de las afectadas, responsabilizó al alcalde de la situación y precisó que llevan cuatro meses con un racionamiento que se extiende entre viernes y martes cada semana.

Reclamo

Reclamó que este martes llevaban cinco días sin agua y según la información que manejaban, el corte se extenderá hasta el viernes.

Se quejó además, de que el agua que recibieron la semana pasada llegó sucia y preguntó para dónde va el abastecimiento que dejan de recibir.

Pidió explicaciones a los líderes vecinales y a las autoridades porque no tienen reserva en sus viviendas. "Son muchos días sin el servicio", dijo.

Sucia

Señaló que debido a la falta de líquido las instituciones no pueden trabajar y solicitó que les manden agua con los camiones cisterna.

Carmen Guevara, otra manifestante, se sumó a la queja sobre el mal estado del agua, que en su opinión, no sirve ni para los quehaceres domésticos.

"No tenemos agua en nuestras casas Yo le pido al señor alcalde o a las autoridades competentes que tengan que ver con este problema tan grande que se apiaden de nosotros. Estamos sufriendo desde hace cuatro meses en Guaca, que vengan y nos expliquen".

La vecina reclamó saber cuál es la causa de los cortes y amenazó con seguir trancando la vía para que no continúen las interrupciones en el servicio.

A las 2:00 de la tarde de este martes se mantenía el cierre de la troncal 9, mientras los manifestantes reclamaban la presencia de las autoridades.

Sucre / Yumelys Díaz