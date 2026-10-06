Mercado Turístico de Cumaná avanza en trabajos de mantenimiento y reorganización

Trabajos de mantenimiento, saneamiento y reorganización se ejecutan en el Mercado Turístico Antonio José de Sucre, en Cumaná, como parte de un proceso orientado a recuperar espacios y mejorar las condiciones para comerciantes y usuarios.

Entre las acciones desarrolladas se encuentran jornadas periódicas de limpieza, demarcación de las áreas destinadas a carga y descarga y la reubicación de puestos que ocupaban zonas de circulación. La medida busca facilitar el desplazamiento de las personas dentro del recinto y ordenar las actividades comerciales.

Para estas labores se destinó una inversión superior a los 4 mil 500 dólares, con recursos utilizados en la adquisición de pinturas de alto tráfico, caucho, aceite y luminarias de alto voltaje, según informó la administración del mercado.

Saneamiento y condiciones sanitarias

El plan también contempla intervenciones en áreas que requieren atención en materia de infraestructura y salubridad. En el sector La Playita ejecutan reparaciones de tuberías de aguas servidas, mientras que en la nave central realizan trabajos de limpieza, desinfección y pulido de los pisos.

La zona de carnicería también fue incluida en las medidas de acondicionamiento. Según Daniel López, director del mercado, los productos son mantenidos en equipos de refrigeración para evitar su exposición directa y procurar mejores condiciones durante su comercialización.

López explicó que las acciones forman parte de un proceso de transformación del recinto, que recibe a más de 15 mil usuarios. El plan contempla además intervenciones relacionadas con la seguridad, la organización de los espacios y la recuperación de áreas dentro del mercado.

La administración señaló que los trabajos buscan mejorar progresivamente las condiciones de funcionamiento de uno de los principales espacios de comercialización de alimentos de la ciudad.

Cumaná / Lino Castañeda