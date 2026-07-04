Vecinos de Lechería enviaron 40 toneladas de ayuda humanitaria para los afectados por terremotos

Desde Lechería se realizó el despacho de nuevos camiones con un total de 40 toneladas de ayuda humanitaria, donadas por vecinos del municipio y destinadas a brindar asistencia oportuna a los afectados por la emergencia nacional.

Este nuevo cargamento fue posible gracias a las donaciones de insumos de primera necesidad, con las que la jurisdicción alcanza un total de 365 toneladas de ayuda enviadas a las zonas de desastre.

El envío incluye ropa, agua y otras bebidas, alimentos, medicamentos, productos de higiene personal, así como colchones, colchonetas y almohadas. Además, se incorporaron camillas de lino especialmente diseñadas para las labores de rescate.

El despliegue logístico y el resguardo de este cargamento cuentan con la participación coordinada de los organismos de seguridad del municipio, entre ellos la Policía de Urbaneja, Protección Civil y la Dirección de Seguridad Ciudadana.

Las autoridades recordaron que esta jornada de recolección se mantiene de forma continua. Por ello, el centro de acopio ubicado en Puerto Príncipe permanecerá habilitado durante todo el fin de semana, en horario corrido de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., para recibir nuevos donativos.

Lechería / Redacción web