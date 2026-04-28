Vecinos de Las Palomas protestaron por fallas de agua, gas y aseo en Cumaná

Habitantes del sector Las Palomas, en Cumaná, capital del estado Sucre, salieron a las calles para protestar ante las constantes fallas en los servicios públicos, denunciando principalmente la falta de agua por tuberías, deficiencias en el suministro de gas doméstico y acumulación de basura.

La manifestación se desarrolló con el cierre de la vía como medida de presión, mientras los vecinos aseguraron que la situación se ha vuelto insostenible y afecta directamente su calidad de vida.

Entre los manifestantes, una adulta mayor expresó su frustración por las condiciones actuales. “Estamos sin agua, sin gas, la basura está por todos lados… ¿qué vamos a hacer? Yo voy para 80 años y es la primera vez que veo una situación así. La gente está pasando hambre”, afirmó.

Camiones cisternas

En cuanto al suministro de agua, señalaron que dependen únicamente de camiones cisterna, los cuales consideran insuficientes.

“Aquí no llega agua por tuberías, solo cisternas, y eso no alcanza. Nos tienen engañados desde hace años”, indicaron.

Julián Guevara, otro de los residentes, relató las dificultades que enfrenta su familia. “Mi esposa está enferma y me toca resolver como sea. Estamos cocinando con leña porque no hay gas. Esto es un desastre”, expresó.

Los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades a atender de manera urgente la situación, especialmente en lo relacionado con el restablecimiento del servicio de agua por tuberías, al considerar que cargar recipientes se ha vuelto una tarea difícil, especialmente para los adultos mayores.

Cumaná / Lino Castañeda