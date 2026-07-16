Vecinos de la parte baja de Playa de Grande denuncian irregularidades en el abastecimiento de agua

11 días sin agua cumplieron este jueves 16 de julio los vecinos de la zona baja de Playa Grande, en el municipio Bermúdez del estado Sucre.

La zona abarca a La Vivienda, calle Las Mercedes, parte de la Principal, Hato Romar I y II, y sectores que quedan en el recorrido de la tubería, desde la calle 3 de la población.

Ronald Gómez, vecino de La Vivienda, dijo que acudió a las oficinas de la Hidrológica de Venezuela (Hidroven) y allí, una ingeniera de nombre Rosa le informó que "iban a ver" si abrían la llave el jueves en la noche, "para que agarraran un poquito de agua", porque el viernes temprano la van a cortar por 72 horas por mantenimiento de El Carupanero. "Si no tendrán que esperar hasta el lunes", remató la funcionaria.

Luisa Díaz, vecina de La Vivienda y visiblemente molesta, recordó a quienes gobiernan que la zona es una de las más deprimidas económicamente en el municipio y que los problemas con el agua agravan el deterioro de la calidad de vida de los habitantes del sector.

"Pocas personas aquí tienen para comprar tanques y mucho menos para pagar a camiones a fin de que vengan a abastecer", acotó.

Díaz señaló que pese a los alegatos de los ingenieros de Hidroven, sectores altos de la población reciben agua oportunamente y otros lo hacen de forma permanente.

Nadia Prada tiene una peluquería en la calle Principal y se quejó de que entre los cortes de luz y la falta de agua, su negocio "está palo a pique".

"Pasan hasta semana y media para mandar líquido por tubería, mientras en la cuadra del frente pasa un río de agua potable por una rotura en la placita, que de seguro es del tubo de La Rinconada, donde nunca cortan el servicio", añadió.

Petición

En reiteradas ocasiones, los vecinos han pedido que se amplíe el esquema de abastecimiento y hasta ha habido protestas cuando el abastecimiento pasa de 10 días, pero lejos de mejorar, la situación ha empeorado. "No sé qué castigo estamos pagando porque aquí debemos vivir sujetos a los caprichos de un funcionario de Hidroven. Que recuerden que somos seres humanos y no camellos, que mejoren la situación, porque para eso se hicieron los trabajos en El Carupanero y de paso, yo escuché al alcalde diciendo que en Playa Grande ya no había problemas con el agua", dijo una vecina que prefirió no identificarse.

Sucre / Yumelys Díaz