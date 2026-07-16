Trabajadores de Corpocapital retuvieron durante dos horas a periodista de Crónica Uno en Parque Central

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció este jueves que personal de Corpocapital retuvieron ayer, durante dos horas, a la periodista Yandris Saldivia, del medio de comunicación Crónica Uno, cuando se encontraba en las torres de Parque Central, en Caracas, recogiendo testimonios sobre un problema en los ascensores.

De acuerdo con la organización gremial, varios empleados de la corporación obligaron a la periodista a permanecer en una oficina mientras esperaban a un funcionario de mayor rango. También le indicaron que no podía recorrer los espacios de Parque Central sin el acompañamiento de alguno de ellos.

El SNTP señaló que a Saldivia le tomaron fotografías y registraron sus datos personales, que posteriormente fueron compartidos en un grupo de WhatsApp.

La organización condenó las acciones y afirmó que constituyen una violación a la libertad, la libre circulación, el derecho al trabajo y al ejercicio del periodismo, además de obstaculizar el acceso a la información.

Caracas / Redacción web