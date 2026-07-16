Inician plan de asfaltado frío en el sector Miramar de Cumaná

En Cumaná, capital del estado Sucre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) activó el programa “Resuelve Tu Calle”, una iniciativa del gobierno nacional para mejorar la infraestructura vial en las comunidades.

El acto de inicio del plan se realizó desde la comuna Centro Histórico, con la presencia de la gobernadora Jhoanna Carrillo, acompañada del alcalde del municipio Sucre, Pedro Figueroa, el director estadal de Obras Públicas, coronel José Luis Arteaga y otras autoridades.

El despliegue con personal del MOP y la Corporación de Infraestructura Vial (Corpives) se inició en el sector Miramar con la colocación de 28 metros de asfalto frío, que beneficiará a unas seis mil familias de la zona.

Se trata de intervenciones rápidas con mezcla asfáltica en frío para sellar grietas y baches, con el cual se aspira a ejecutar un plan con una hoja de ruta que será extendida al resto del estado Sucre, para mejorar las condiciones de vialidad

Sucre / Corresponsalía