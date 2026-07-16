Movimiento cree que en diálogo entre gobierno y sector opositor se deben debatir seis puntos principales

El movimiento político Vamos con la Gente fijó posición, este jueves 16 de julio, sobre la "agenda conjunta de trabajo" que tendrán la Asamblea Nacional (AN) presidida por Jorge Rodríguez y el parlamento electo en 2015 (mayoría opositora) a partir del 1ero. de agosto.

Rodolfo Gil, coordinador de esta estructura que hace vida en el municipio Sotillo, señaló que la organización ve con buenos ojos la iniciativa de diálogo, no obstante, cree que esto no debe ser un "ejercicio de retórica", sino un mecanismo de resultados concretos que beneficien al país.

A su juicio, en estas conversaciones se tienen que debatir seis puntos principales para que haya una solución definitiva a la crisis que vive la nación.

"Nuestra exigencia es firme: la agenda de este primero de agosto debe priorizar, como pasos inmediatos e indispensables, la liberación de todos los presos políticos, la devolución de las tarjetas electorales a sus legítimos dirigentes para restaurar la pluralidad política en el país y el levantamiento de las sanciones e inhabilitaciones impuestas a actores políticos, restituyéndoles plenamente su derecho a participar en las próximas contiendas electorales", detalló.

A partir de estas acciones, prosiguió el dirigente independiente, la agenda debe continuar con la reconstrucción de la institucionalidad para garantizar que la voluntad popular sea respetada.

"Para que este proceso sea genuinamente democrático y nos lleve a las elecciones que el país reclama, exigimos el nombramiento de un nuevo Consejo Nacional Electoral que actúe como un árbitro imparcial, técnico y transparente, que goce de la confianza plena de la ciudadanía y garantice resultados que sean un fiel reflejo de la voluntad popular, superando la parcialidad que ha erosionado el sistema", añadió.

Puntos finales

Según la percepción del representante de Vamos con la Gente, en la agenda de trabajo entre los factores políticos también se requiere la revisión integral de la Ley de Partidos y Organizaciones Políticas para establecer reglas claras, justas e igualitarias que eliminen cualquier restricción, que impida el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y las organizaciones.

"De igual manera, es indispensable la renovación profunda del Tribunal Supremo de Justicia mediante la designación de magistrados independientes que actúen como garantes del Estado de Derecho y no como un actor político, proporcionando la base legal necesaria para una democracia clara. Esta salida sólo será posible cuando existan condiciones reales para que el venezolano recupere la confianza en el voto. Venezuela no puede esperar más; exigimos que estos puntos formen parte de la agenda central del primero de agosto, porque la solución definitiva a nuestra crisis pasa, inevitablemente, por unas elecciones libres y transparentes", concluyó Gil.

No obstante, varios de los puntos que plantea el movimiento político porteño coinciden con lo informado por la Asamblea Nacional electa en 2015 el pasado 14 de julio, cuando señaló que la agenda conjunta, que se iniciará el primero de agosto, "estará enfocada en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política".

Mientras que el documento suscrito por Jorge Rodríguez, presidente del actual Parlamento, especifica que la jornada de trabajo surge en el marco de la convocatoria de unidad nacional para enfrentar las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio.

Además, el texto señala que esto contribuirá con el fortalecimiento de la democracia, la reconstrucción del país y el mantenimiento de la paz.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez