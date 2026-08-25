Vecinos de La Orquídea denuncian fallas recurrentes de agua y luz

Vecinos del sector La Orquídea, ubicado en la zona sur de Barcelona, municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, denunciaron fallas recurrentes con los servicios de agua y luz.

Tal como ocurre en otros lugares, en esta comunidad los cortes eléctricos son de cuatro horas o más y sin horario fijo. No obstante, los moradores también deben luchar contra la falta del recurso hídrico por hasta 15 días, lo que disminuye aún más su calidad de vida.

Habitantes de este sector ubicado hacia la salida de Barcelona mencionaron, además, que les preocupa el mal estado de la vialidad en general, aunque días atrás la alcaldía inició labores de asfaltado en la avenida principal.

Paliativos

Juan Pablo Magallanes, quien reside en La Orquídea desde hace 35 años, aproximadamente, indicó que deben apelar a paliativos como velas o "mechurrios" hechos con gasoil para poder tener algo de iluminación cuando se quedan sin electricidad de noche.

"A veces mandan mensajes que se va la luz por cuatro horas, pero se va por cinco o seis horas. Si tenemos medio 'pollito' hay que comérselo de inmediato porque si no se daña" comentó.

Magallanes también señaló que el agua no llega con la frecuencia necesaria y cuando por fin comienza a salir no está en condiciones aptas para consumo.

Larga espera

Habitantes como Jesús Gutiérrez precisaron que pasan hasta 15 días con las tuberías secas y deben ingeniárselas para poder solventar diariamente.

Otros vecinos pidieron a las autoridades mejorar la atención médica en el módulo de la comunidad, garantizando la presencia de personal para responder a las necesidades básicas en materia de salud.

Finalmente los lugareños hablaron de las malas condiciones de las calles. Esperan que las obras de asfaltado que ejecuta la alcaldía no se queden solo en la avenida Principal, si no que abarque las calles aledañas.

Barcelona / Javier A. Guaipo