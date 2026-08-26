Recolección de firmas de afectados por apagones continuará este jueves en El Tigre

La baja asistencia recibida este miércoles, 26 de agosto, durante un proceso de recolección de firmas obligó a que se postergara la entrega de tres documentos de reclamo sobre los constantes apagones que afectan a la población de El Tigre, estado Anzoátegui.

Debido al paso de la Onda Tropical 41 por el municipio Simón Rodríguez, ocurrida este martes, también se hizo una nueva convocatoria para seguir reuniendo firmas este jueves 27, en la plaza Bolívar, a partir de las 9:00 am.

Los pliegos contienen testimonios de los padecimientos que comerciantes, empresarios y ciudadanos expusieron en un encuentro previo y serán consignados ante las sedes de la Defensoría del Pueblo, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y la cámara municipal de Simón Rodríguez.

Ramón Quiñones, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias en la jurisdicción, resaltó que lo principal es solicitar un cronograma oficial de racionamiento para organizar las jornadas, tanto en los lugares de trabajo como en los hogares, y así mitigar el impacto de los cortes de electricidad.

Malestar acentuado

Quiñones afirmó que desde hace dos meses el malestar por los apagones se ha acentuado en el municipio, con interrupciones prolongadas hasta por dos veces en un mismo día.

El representante gremial apuntó que esperan las firmas de casi 4 mil comerciantes formales e informales afiliados en la Cámara.

Finalmente, extendió el llamado de apoyo para levantar la voz frente a las fallas del sistema de energía.

"Es un problema de todos. No es únicamente problema del sector comercial, ni de los gremios, es problema de todos los habitantes de El Tigre", sentenció Quiñones.

El Tigre / Damary Díaz