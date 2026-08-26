Realizarán en Carúpano el II Campeonato Vacacional de Karate Do

Para este 29 de agosto está pautada la realización del II Campeonato Vacacional de Karate Do, en su modalidad de Katá-Kumite, en las categorías infantil, juvenil y adulto, en el gimnasio vertical de Carúpano, municipio Bermúdez del estado Sucre.

El shihan Félix Ramírez, director técnico oriental de la organización ANK y árbitro de la Federación Venezolana de la modalidad, informó que en la competencia estarán participando los dojos locales Niños Universitarios (Bermúdez), Corazón de mi patria (Andrés Mata), Master Shotokan (Bermúdez) y Yarit (Bermúdez).

Informó que la invitación sigue abierta para las escuelas de la disciplina de otros municipios. Tienen consolidada la inscripción de unos 15 atletas, que esperan se amplié en los próximos días.

Sucre / Yumelys Díaz