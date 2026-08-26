Dynamo Puerto cayó goleado ante Mineros por Copa Venezuela

Dynamo Puerto FC cayó goleado 6-0 ante Mineros de Guayana, en un duelo correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2026, que se disputó este miércoles 26 de agosto en el Centro Total de Entretenimiento (CTE) Cachamay de Puerto Ordaz.

Tres goles de Juan Méndez lideraron la abultada victoria del conjunto negriazul. Tomás Zamora, Sebastián Meneses y Yuliano Alegría también se hicieron sentir en la pizarra, ante un elenco búfalo que salió a la cancha con hasta seis jugadores de 18 años o menos.

El club dirigido por Roger Caraballo sumó su segunda derrota al hilo entre todas las competiciones, pues el pasado fin de semana cayó 1-3 ante Deportivo Miranda por la fecha 19 de la Liga Futve 2.

Caídas dolorosas

Para Dynamo, la goleada sufrida ante Mineros es la segunda que recibe en la edición 2026 de la Copa Venezuela. La primera fue 0-4 ante Monagas SC, por la primera jornada del certamen y en condición de local.

El balance de los portocruzanos en la competición es de un triunfo y dos derrotas, pues en la segunda fecha lograron vencer a domicilio 1-2 al Bolívar SC.

Pese al registro, los búfalos mantienen vivas sus aspiraciones de avanzar de ronda, al menos como uno de los tres mejores segundos en la fase de grupos. La tropa de Caraballo tiene tres puntos y se ubica tercera en la parcela E, a un contable de Mineros y a seis del Monagas.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo