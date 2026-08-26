Realizaron sesión educativa en materia nutricional con pacientes insulinodependientes de Carúpano

Pacientes diabéticos insulinodependientes del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, participaron en una sesión educativa organizada por la Farmacia Comunitaria Simón Bolívar, con el propósito de aportarles hábitos saludables en materia nutricional.

Gloria Farías, coordinadora de la dependencia, informó que a la actividad se sumaron 25 participantes, entre pacientes, familiares y personal de la dirección de Gestión Social de la Policía Nacional Bolivariana y del ministerio de Obras Públicas, en cuya sede se realizó la charla.

La sesión abordó la importancia de la alimentación para los pacientes insulinodependientes, todos en la base de datos de la dependencia.

Destacó que es importante que los pacientes tengan sus medicamentos, pero también que entiendan que pueden y que no pueden hacer en materia de alimentos.

Explicación

La sesión educativa fue dirigida por la nutricionista Dayana Gil, coordinadora del Banco de Leche Humana de la maternidad Candelaria García.

Durante la actividad, se les explicó cuáles son los nutrientes básicos que deben consumir y cuáles deben evitar.

Destacó Farías que se trata de atender a una población altamente vulnerable y que puedan sentir que con las herramientas adecuadas pueden tener una mejor calidad de vida.

Sucre / Yumelys Díaz