Vecinos de La Llanada protestaron para exigir agua por tuberías en Cumaná

Habitantes de la comunidad de La Llanada, en Cumaná, estado Sucre, salieron a las calles durante la tarde de este martes 2 de junio para exigir la restitución del servicio de agua potable por tuberías, en medio de la prolongada crisis hídrica que afecta a gran parte del estado Sucre.

Los residentes cerraron el tránsito vehicular en la zona como medida de presión ante la falta de respuestas concretas sobre el abastecimiento del recurso, situación que aseguran ha deteriorado significativamente su calidad de vida.

Los manifestantes señalaron que la escasez de agua ha generado cansancio físico y emocional en las familias, obligándolas a dedicar gran parte de su tiempo a buscar alternativas para almacenar y conseguir el líquido necesario para las actividades diarias.

Irregularidades en distribución

Vecinos de la comunidad afirmaron que el suministro mediante camiones cisterna resulta insuficiente e irregular, ya que en numerosas ocasiones las unidades tardan varios días en llegar y la cantidad distribuida no alcanza para abastecer a todos los habitantes del sector.

Indicaron además que niños, adultos mayores y personas con problemas de salud figuran entre los más afectados por la situación, debido a las dificultades para mantener condiciones adecuadas de higiene y almacenamiento de agua.

Más de tres meses de crisis

La Llanada forma parte de las comunidades impactadas por la emergencia hídrica derivada del colapso del túnel Guamacán, infraestructura perteneciente al sistema Turimiquire que abastece a los municipios Sucre, Bolívar y Cruz Salmerón Acosta.

Tras más de tres meses de afectaciones, los ciudadanos continúan exigiendo soluciones definitivas que permitan restablecer el servicio de agua potable de forma regular y reducir la dependencia de los camiones cisterna.

Cumaná / Lino Castañeda