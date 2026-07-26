Afectados por terremotos denuncian colas de hasta 12 horas para registrarse en censo para viviendas

Cientos de personas afectadas por los terremotos ocurridos hace un mes reportaron saturación y desorganización durante la jornada de censo que se llevó a cabo este sábado 25 de julio en la plaza de Tanaguarena de La Guaira.

Los ciudadanos denunciaron lentitud en el proceso, que los obligó a permanecer hasta 12 horas en largas filas para ser anotados en hojas de papel.

"Doce horas para anotar un nombre. Para tres máquinas captahuella, y una señorita que atendía con una hoja de papel y un bolígrafo en pleno siglo 21", expresó una de las personas afectadas que se mantenía a la espera.

Aunque en el sitio se reportó la presencia de entre tres y cinco computadoras, los testigos señalaron que el registro colapsó ante la cantidad de personas que acudieron.

En un video compartido por las redes sociales de la organización Provea y los periodistas Melanio Escobar y Maryorin Méndez, los afectados señalaron que, tras un mes del desastre natural, las autoridades no garantizan las condiciones mínimas para realizar el operativo de atención.

Entre las quejas principales destacan la falta de iluminación en la plaza y la ausencia de servicios básicos para quienes pasan el día en el lugar.

"El terremoto tiene un mes. ¿Cómo tú esperas un mes para mandar a poner una luz ahí?", cuestionó un ciudadano durante la jornada. Asimismo, los asistentes denunciaron la falta de servicios sanitarios en el punto de concentración. "No es posible que no tengamos ni siquiera un baño portátil. Vamos a crear las condiciones, porque la gente aquí no viene de paseo", afirmó otro de los afectados.

Solicitud

La organización por sectores fue una de las peticiones de los vecinos, quienes consideran que concentrar a toda la población en un solo punto fue una decisión inadecuada. "¿Cómo se les ocurrió nuclear a todo el mundo para acá? Eso es descabellado. Era más fácil hacerlo por sectores", señaló uno de los asistentes a la jornada.

De acuerdo con los testimonios recogidos en los videos de la denuncia, el proceso se realiza de forma manual, lo cual ha sido cuestionado por los usuarios de redes sociales, que consideran que el proceso se podría realizar en línea.

La jornada de atención cerró con el número 1.290, dejando a cientos de personas con la instrucción de regresar al día siguiente para continuar con la numeración.

Caracas / El Pitazo