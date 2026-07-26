Aumenta el número de damnificados en campamentos temporales a un mes de los sismos

El número de personas albergadas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Venezuela tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio superó los 24.000 ciudadanos, de acuerdo con el más reciente balance oficial publicado por las autoridades gubernamentales, reseñó el portal Caraota Digital.

Según la actualización dada a conocer por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, el total de refugiados que reciben asistencia directa en estos espacios se ubicó en 24.477 personas.

Esta cifra representa un incremento de 486 albergados con respecto al reporte del día previo, reflejando el constante desplazamiento y necesidad de cobijo de las familias afectadas a un mes del desastre natural.

El informe oficial precisa que la infraestructura instalada en el país cuenta con una capacidad máxima para cobijar a 28.223 personas. La red de asistencia temporal se encuentra distribuida estratégicamente en cuatro entidades clave de la región central: Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua.

La capital del país concentra la mayor cantidad de centros con 41 campamentos, los cuales poseen un cupo total para 10.975 ciudadanos y alojan en la actualidad a 9.092 personas.

Activos

Mientras que el estado La Guaira mantiene activos 28 refugios con un límite de atención para 12.815 personas, albergando en estos momentos a 12.752 afectados, lo que sitúa a esta entidad al borde de su capacidad operativa.

En el estado Miranda funcionan 28 campamentos con espacio para 3.591 personas y un registro actual de 1.958 atendidos, mientras que el estado Aragua dispone de 10 instalaciones con capacidad para 842 ciudadanos, prestando auxilio a 675 refugiados.

Esta actualización sobre la contingencia habitacional se enmarca en las cifras consolidadas por la Asamblea Nacional a un mes de los movimientos telúricos.

Las autoridades nacionales registran hasta la fecha un saldo trágico de más de 5.500 fallecidos, cerca de 16.700 heridos y más de 128.000 familias impactadas por la emergencia, al tiempo que los organismos de salvamento han logrado rescatar con vida a 6.462 personas durante las maniobras de despliegue nacional.

Caracas / Redacción Web