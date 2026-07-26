Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, repitió su victoria del año pasado al ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó en el Hungaroring, el circuito de las afueras de Budapest.

Norris, de 26 años, que salió desde la ‘pole’ logró su duodécima victoria en la F1 -la primera del año-, al imponerse por delante del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y Carlos Sainz (Williams) concluyeron decimocuarto y decimoctavo, respectivamente, la última carrera previa al parón vacacional, que finalizará antes del penúltimo fin de semana de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.

Ferrari, cuarto y quinto

Los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton acabaron cuarto y quinto, de forma respectiva, una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimoquinto y el otro hispanohablante, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) fue sexto, un puesto por delante del inglés George Russell (Mercedes), en una prueba que el neozelandés Liam Lawson (RB) concluyó en octava posición.

El alemán Nico Hülkenberg (Audi) -que fue noveno- y el otro RB, el del debutante sueco-británico Arvid Lindblad también entraron en los puntos en una carrera en la que Antonelli reforzó su liderato, que ocupa ahora con 219 puntos, exactamente 50 más que Hamilton y con 59 respecto a Russell. Max Verstappen (Red Bull) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial, que fueron segundo y tercero, respectivamente.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y Carlos Sainz (Williams) concluyeron decimocuarto y decimonoveno, respectivamente, la última carrera previa al parón vacacional, que finalizará antes del penúltimo fin de semana de agosto, cuando se dispute el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort.

Budapest / EFE