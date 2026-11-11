Vecinos de la Fundación Mendoza de Barcelona protestan por fallas eléctricas

La noche de este martes, vecinos de la Fundación Mendoza de Barcelona salieron a protestar en rechazo a los constantes apagones que se registran en la zona norte del estado Anzoátegui.

Los residentes se concentraron en la avenida Intercomunal Jorge Rodríguez, donde encendieron cauchos y cerraron la vía, lo que estaría obstaculizando el tránsito vehicular.

Efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado se acercaron al lugar para intentar mediar con los manifestantes.

Los habitantes del sector exigen a Corpoelec que cese los cortes del servicio eléctrico que, según denuncian, llegan a extenderse por más de cinco horas diarias.

Barcelona / Redacción web