Protestas por los apagones se multiplican en comunidades de Cumaná

Los prolongados cortes eléctricos mantienen a habitantes de distintos sectores de Cumaná, capital del estado Sucre, en las calles para exigir respuestas a las autoridades.

En las últimas semanas, las manifestaciones se han repetido en comunidades como Cantarrana, El Peñón y La Llanada, donde los reclamos han incluido cacerolazos, cierres de vías, quema de cauchos y otros objetos.

La protesta más reciente se registró la noche del martes 10 de noviembre en Cantarrana. Los vecinos salieron a manifestar su descontento por las constantes interrupciones del servicio y denunciaron que enfrentan entre cinco y siete cortes eléctricos diarios, además de jornadas de racionamiento que rondan las seis horas.

La situación también ha generado preocupación entre comerciantes de la zona, quienes aseguran que las fallas afectan la conservación de productos refrigerados y los obligan, en algunos casos, a modificar sus horarios de atención.

Casi 24 horas sin electricidad

Días antes, el sábado 7 de noviembre, habitantes de El Peñón cerraron la avenida Alfredo Rodríguez, una vía que conecta con la troncal 10, luego de permanecer cerca de 24 horas sin electricidad.

La interrupción estuvo relacionada con una falla en la subestación móvil de El Peñón. Ante la situación, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) informó que sus equipos técnicos realizaban labores de diagnóstico, evaluación y sustitución de componentes, mientras aplicaban maniobras de redistribución de carga para mantener el suministro en la zona.

La Llanada también salió a protestar

El malestar por los apagones también se ha expresado en el barrio La Llanada. Durante la noche del 2 de octubre, sus habitantes protestaron luego de permanecer más de seis horas sin electricidad. En esa oportunidad, los vecinos recurrieron al toque de cacerolas y a la quema de cauchos para visibilizar sus reclamos.

Estas manifestaciones se suman a otras registradas en distintos puntos de Cumaná, donde los habitantes han llegado a restringir el tránsito vehicular como medida de presión ante las interrupciones del servicio.

«¡Queremos luz!»,

En medio de las protestas, los ciudadanos han expresado su descontento con consignas como “¡Queremos luz!”, mientras reclaman por las dificultades que enfrentan para descansar, preparar alimentos, conservar sus productos y cumplir con sus actividades cotidianas.

Los residentes piden a Corpoelec y a las autoridades estadales ofrecer información clara sobre las causas de las interrupciones, así como establecer medidas que permitan estabilizar el suministro eléctrico.

La reiteración de estas acciones evidencia el creciente malestar de comunidades que aseguran estar agotadas de enfrentar apagones prolongados sin conocer, con anticipación, cuándo será suspendido el servicio ni cuándo se restablecerá.

Cumaná / Lino Castañeda