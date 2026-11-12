Cámara de Turismo de Anzoátegui celebró su aniversario 27

La Cámara de Turismo del estado Anzoátegui (Caturanz) celebró su aniversario 27 con el anuncio de algunas novedades, que apuntan hacia la modernización y el fortalecimiento del gremio.

Soagun Armas, presidente de la organización, fue el encargado de dar los detalles de la nueva identidad gráfica que presenta Caturanz, sumado al lanzamiento de la plataforma digital “Anzoátegui Destino Inteligente”, que entre otras cosas le servirá de guía a los turistas para descubrir destinos, calificar atención recibida y compartir experiencias.

El vocero además enfatizó la importancia de que los empresarios puedan afiliarse a la cámara, sumado a la necesidad que existe de que los mismos prestadores de servicios hagan esfuerzos en brindarle formación en otros idiomas, para poder atender a visitantes de todo el mundo.

Integración

Armas invitó a los empresarios a ver a Caturanz como un canal y una vía para unir al sector privado y al público, con lazos que permitan avanzar a las mejoras que quieren construir para el estado como un “destino inteligente”.

Para incentivar las afiliaciones, el presidente de Caturanz indicó que en primer lugar ofrecen la citada plataforma digital que fue presentada este miércoles 11 de noviembre.

Destacó que a través de ella los prestadores de servicios turísticos pueden conectar con afiliados, agremiados y vendedores, para promover y exhibir sus productos y atenciones.

“La plataforma, que consta de una página web y una aplicación, es uno de los beneficios de afiliarse. Es tener esta vitrina que va a garantizar mayor alcance. Eso va a asegurar trabajar de manera sinérgica y mancomunada para el crecimiento de nuestro estado Anzoátegui”, expresó.

En cuanto a la formación en otros idiomas, Armas señaló que actualmente es una realidad la presencia de visitantes de distintas partes del mundo, bien sea por trabajo u otros motivos, por lo que es necesario que haya personal capacitado para brindar la mejor atención.

Lechería / Javier A. Guaipo