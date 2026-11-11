PUD activa su estructura municipal en Urbaneja

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Anzoátegui activó este miércoles, 11 de noviembre, su estructura en el municipio Urbaneja, con el propósito de extender su política de acompañamiento en las distintas comunidades de la entidad.

Así lo dieron a conocer en una actividad llevada a cabo en el Centro de Profesionales (Cepro) de Lechería, la cual estuvo encabezada por el vocero estadal de la coalición opositora, Carlos Velásquez, y la vocera municipal, Marisol Pérez.

Pérez, dirigente de Acción Democrática (AD) en Resistencia, anunció que como parte de la agenda de trabajo en Urbaneja tienen previsto ejecutar un despliegue permanente “para conectar a la ciudadanía activa y los sectores independientes de la entidad”.

Plan claro

Carlos Velásquez, quien también forma parte del tren directivo de Voluntad Popular (VP), resaltó la importancia de tener activa una estructura en Lechería. “Todas estas acciones tienen como fin coadyuvar en la organización ciudadana, de cara a la preparación para una futura elección presidencial que conduzca a la legitimación de todas las autoridades del país”.

De igual manera hizo énfasis en la necesidad de reestructurar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de la mesa de negociación.

A su vez, Pérez agregó que la prioridad absoluta de la plataforma es la vía democrática, pacífica y transparente para lograr una estabilización real del país. Para eso se sumó a la exigencia de un ente comicial que garantice imparcialidad e independencia, que soporte auditorías en todos sus procesos.

Denuncia

Beatriz Pérez Blanco, presidenta de Primero Justicia (PJ) en el municipio Urbaneja, denunció la crisis eléctrica que atraviesa la jurisdicción, donde, según dijo, los vecinos sufren interrupciones diarias de entre seis y ocho horas, llegando a alcanzar las 12 horad en algunos circuitos.

La vocera detalló que solo en octubre se registraron afectaciones en hasta 12 de los circuitos del municipio, acumulando 103 horas de suspensión del servicio en 52 sectores entre el 19 y el 30 de ese mes. Acotó que eso comprometió la operatividad de 27 estaciones de bombeo de aguas servidas.

De igual manera informó sobre el lanzamiento de un “Registro Ciudadano de Afectaciones Eléctricas”, que será una plataforma abierta en la que los vecinos podrán documentar las horas de corte, los sectores afectados y daños ocasionados, con el fin de consolidar una base de datos pública y verificada para la exigencia de derechos.

Lechería / Javier A. Guaipo