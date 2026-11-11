Luces navideñas encendidas de día en Cumaná generan críticas

Mientras comunidades de Cumaná, estado Sucre, reportan interrupciones del servicio eléctrico que se extienden entre seis y ocho horas, las luces y decoraciones navideñas instaladas en espacios públicos de la ciudad permanecen encendidas, incluso durante el día.

Esta situación ha generado cuestionamientos entre los habitantes, quienes consideran contradictorio mantener ese consumo mientras se insiste en la necesidad de ahorrar energía.

El contraste es visible principalmente en las plazas Bolívar y Pichincha, de la capital del municipio Sucre, donde las autoridades colocaron adornos e iluminación con motivo de la temporada decembrina.

Aunque estas instalaciones buscan ambientar la ciudad para las festividades navideñas, algunos ciudadanos cuestionan que permanezcan funcionando durante las horas diurnas, cuando podrían apagarse y reservar su uso para la noche.

La inconformidad coincide con el llamado nacional al ahorro energético realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien el pasado 24 de septiembre pidió a la población moderar el consumo eléctrico ante el incremento de la demanda, que superó los 16 mil 400 megavatios.

¿Dónde queda el llamado al ahorro?

Para algunos habitantes, mantener encendidas las decoraciones durante el día representa una contradicción frente a las recomendaciones de reducir el consumo de electricidad.

Otros califican la situación de “descarada”y cuestionan que se exija colaboración a los ciudadanos mientras se mantiene encendida una iluminación que, a su juicio, podría utilizarse de manera más racional.

“Me parece una falta de consideración que tengamos que pasar hasta seis y ocho horas sin electricidad y, mientras tanto, las luces de las plazas permanezcan encendidas durante todo el día. Si están haciendo un llamado al ahorro energético, deberían comenzar por dar el ejemplo desde las instituciones”, expresó Tibisay Brito, habitante de la capital sucrense.

En Cumaná, los ciudadanos plantean que el ahorro energético también debería reflejarse en el funcionamiento de las instalaciones públicas y no limitarse a recomendaciones dirigidas a los hogares.

La discusión no gira en torno a la decoración navideña de las plazas, sino al uso de la electricidad durante las horas en que no resulta necesaria la iluminación ornamental, mientras numerosas familias deben reorganizar sus actividades cotidianas por las interrupciones del servicio.

Los habitantes esperan que los organismos responsables revisen los horarios de encendido de estas decoraciones y expliquen qué medidas se aplican para garantizar un uso eficiente de la energía en los espacios públicos.

Cumaná / Lino Castañeda